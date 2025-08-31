Un equipo con material electoral de Guyana es atacado en la frontera con Venezuela

Una patrulla que transportaba material electoral por el río Cuyuni, en la frontera con Venezuela, fue blanco este domingo de disparos efectuados desde el lado venezolano.

El incidente, ocurrido en la región en disputa del Esequibo, se produjo un día antes de las elecciones generales en Guyana, en las que el presidente Irfaan Ali busca revalidar para un segundo mandato.

Según el comunicado de la Policía de Guyana, la patrulla impactada estaba compuesta por miembros de la Fuerza de Defensa de Guyana y de la Policía.

Los efectivos de seguridad escoltaban a nueve funcionarios electorales que distribuían papeletas a centros de votación ubicados en zonas remotas de la región.

La patrulla respondió de inmediato y logró poner a salvo al equipo electoral, sin que se registraran heridos ni daños en las papeletas y urnas.

El equipo continuó su recorrido de manera segura y todo el material electoral fue entregado en los centros de votación de Cumang, Kurutuku y Dukquarie.

El texto subrayó que las fuerzas de seguridad permanecen alerta para garantizar la seguridad durante el proceso electoral.

Georgetown / EFE