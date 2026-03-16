UCV frena su racha ganadora pero mantiene el liderato en Venezuela

La Universidad Central de Venezuela (UCV) paró su racha de seis triunfos y empató a un gol frente al Estudiantes de Mérida, pero se mantiene líder del Torneo Apertura del fútbol venezolano tras cumplirse la séptima jornada.

Samuel Sosa firmó la primera anotación del encuentro jugado el sábado en el estadio Olímpico de la UCV, a los 41 minutos, en tanto que en el 45 el colombiano Kevin Quejada igualó el marcador.

UCV, campeón de la liga el año pasado, continúa en lo más alto de la tabla, ahora con 19 puntos, 4 más que el Deportivo La Guaira, que empató 0-0 con Puerto Cabello, séptimo en las posiciones.

Triunfo del Táchira

El tercero del torneo es el Deportivo Táchira, dirigido por el uruguayo Álvaro Recoba, que acumula 13 enteros y en esta fecha venció por 2-1 al Zamora, el décimo en la lista.

En el partido jugado en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en la capital tachirense de San Cristóbal, sorprendió este domingo el colombiano Freddy Espinal con una anotación en el primer minuto del partido.

Veinte minutos después, Luis 'Cariaco' González alcanzó el empate del Zamora, aunque Carlos Sosa dio la ventaja definitiva al club local en el segundo tiempo.

Apertura de temporada

El Torneo Apertura, que abre la temporada 2026 de la Primera División de Venezuela con la participación de 14 equipos, se juega en el formato todos contra todos.

Los mejores ocho de la primera ronda se clasifican a la fase de cuadrangulares, que transcurren en partidos de ida y vuelta.

Los primeros de los grupos A y B pasarán a la final y el equipo que resulte ganador se enfrentará al campeón del Clausura, la segunda competición del año.

Caracas / EFE