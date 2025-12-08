UCV, campeón del fútbol profesional en Venezuela después de 68 años

La Universidad Central de Venezuela (UCV) conquistó recientemente, y después de 68 años, el título del fútbol profesional venezolano tras derrotar por 0-2 al Carabobo, en el partido de vuelta de la final disputado con la ciudad de Valencia, que tuvo como figura al delantero colombiano Juan Camilo Zapata.

El conjunto caraqueño, primer campeón de Venezuela, en 1957, selló de esta forma una campaña inolvidable en este 2025, cuando se consagró también titular del Torneo Apertura y de la Copa Venezuela.

Con su segunda estrella, la UCV aseguró su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Figura de la cancha

El triunfo del equipo capitalino tuvo como uno de sus artífices a Zapata, oriundo de la ciudad de Medellín, quien con un penalti al minuto 75 puso a andar al marcador a favor de los pupilos del técnico criollo Daniel Sasso.

Seis minutos después, y previa asistencia de Zapata, el seleccionado nacional Darwin Machís aumentó la ventaja para los visitantes, con un balón que enganchó en el área y disparó con contundencia hacia el arco rival.

Carabobo, que trató de imponer un ritmo de ida y vuelta al compromiso, desperdició un penal cobrado por el volante argentino Matías Núñez.

Los dueños de casa, que vieron cinco amarillas en el fragor del cotejo, quedaron desde el minuto 77 con un hombre menos ante la expulsión, por doble amonestación, de Jean Fuentes.

En el partido de ida, disputado el pasado 30 de noviembre, ambos equipos terminaron en tablas, 1-1, después de un encuentro en Caracas en el que la UCV no pudo mantener la ventaja y cedió un valioso empate ante el Carabobo.

Declaración de Zapata

«Es un sueño, es algo que venía buscando», declaró, al concluir el partido, Zapata, quien dedicó palabras de elogio para sus compañeros, el equipo técnico y directivos, tras reconocer que todos sabían «que no iba a ser fácil».

Por su parte, Sasso, visiblemente emocionado, calificó como «histórico» este 2025.

«Somos el único equipo que hizo tres trofeos en el año», afirmó el entrenador, en referencia al Apertura, a la Copa Venezuela y al título de liga de este año.

«Y ahora sí lo puedo decir: hicimos historia», complementó un Sasso con la voz quebrada.

El Carabobo, que se coronó campeón del Clausura 2025, repitió la historia y, por segundo año consecutivo, debió conformarse con el segundo lugar. En 2024 perdió la final con el Deportivo Táchira.

Valencia / EFE