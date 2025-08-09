Uber aumenta beneficios y anuncia recompra de acciones por 20.000 millones de dólares

La empresa estadounidense Uber anunció un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 20.000 millones de dólares, tras registrar un aumento en sus beneficios durante el segundo trimestre del año.

"El anuncio de una nueva autorización para la recompra de acciones por 20.000 millones subraya nuestra confianza en el negocio, después de otro trimestre de sólidos resultados", escribió en un comunicado el director financiero de la compañía, Prashanth Mahendra-Raja.

Uber se suma así a la multitud de empresas estadounidenses que recurrieron este año a la recompra de acciones.

De acuerdo a la firma de investigación financiera Birinyi Associates, esta práctica alcanzó el pasado julio un récord de 165.630 millones de dólares, un 88 % más que el récord anterior, datado de julio de 2007.

Realidad

En total, en lo que va de año las recompras hechas por empresas suman 926.100 millones de dólares, pese a la incertidumbre que generan en el mercado los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"El sector corporativo estadounidense sigue siendo uno de los mayores compradores de acciones (del país), mostrando confianza en su negocio a pesar de los titulares inquietantes sobre gravámenes", escribe Birinyi.

Más allá de la recompra, Uber destacó que, durante los últimos doce meses, el flujo de caja libre alcanzó un nuevo máximo histórico de 8.500 millones de dólares: "Mantenemos nuestro compromiso de impulsar un crecimiento sostenible y rentable", apuntó Mahendra-Raja.

En el segundo trimestre del año, la empresa de transporte obtuvo unos ingresos de 12.651 millones de dólares, una cifra superior a la pronosticada por los analistas y un 18 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Beneficio neto

Además, registró un beneficio neto de 1.355 millones de dólares, un 33 % más interanual, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) creció un 35 % en términos interanuales, hasta 2.119 millones de dólares.

Según el comunicado de Uber, los viajes durante este trimestre crecieron un 18 % con respecto al mismo periodo de 2024, hasta 3.300 millones.

Esta cifra estuvo impulsada por un crecimiento del 15 % en los consumidores activos mensuales, es decir, aquellos clientes que completaron al menos un viaje con esta compañía durante un mes determinado.

Pese a los buenos resultados, las acciones de la compañía bajaban un 2,4 % unas horas después de la apertura de Wall Street.

Nueva York / EFE