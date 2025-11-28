Trump dijo que pausará de forma permanente la migración de "países del tercer mundo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de que pausará de forma permanente la migración procedente "de todos los países del tercer mundo", unos días después del tiroteo en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional.

"A pesar de que hemos avanzado tecnológicamente, la política de inmigración ha erosionado esos logros y las condiciones de vida de muchos", indicó Trump en su red Truth Social la noche del jueves.

Así, dijo que detendrá permanentemente la migración de países "del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo".

El republicano, que no entró en detalles sobre cuáles serían los países afectados, agregó que también pondrá fin a las "admisiones ilegales" de migrantes durante el mandato del expresidente Joe Biden.

"Expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país, pondré fin a todas las prestaciones y subsidios federales para los no ciudadanos, desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad interna y deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública", reiteró.

Washington / EFE