jueves
, 26 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Trump dice que, por ahora, Maduro solo ha sido procesado por "una fracción" de sus delitos

marzo 26, 2026
Trump manifestó que se presentarán otros casos contra Maduro

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, dijo este jueves que Nicolás Maduro, capturado en Caracas y quien enfrenta este jueves su segunda audiencia ante la justicia norteamericana, solo lo han procesado por "una fracción" de los delitos que ha cometido.

"Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos", aseguró Trump durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

"Vació sus prisiones en nuestro país, y espero que, en algún momento, se le impute ese cargo, pues se trata de una acusación grave que aún no se ha formulado, pero que debería formularse", añadió el presidente.

El republicano recordó la operación militar del pasado 3 de enero que culminó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras la que enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo y conspiración.

"Fue una gran operación militar para capturar a un hombre sumamente peligroso, alguien que ha asesinado a muchísimas personas y que ha forzado a otras a entrar en nuestro país", aseguró.

Washington / EFE

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram