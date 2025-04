Trump amenaza a Putin con sanciones porque piensa que «quizá no quiere detener la guerra»

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con nuevas sanciones al mandatario ruso, Vladímir Putin, porque «demasiada gente está muriendo» en Ucrania y la situación le hace pensar que quizá su homólogo «no quiere parar la guerra».

«Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (…) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!», dijo en su red, Truth Social, tras haber participado en el Vaticano en el funeral del papa Francisco.

Washington / EFE