Ataque de EE.UU. a embarcación en el Pacífico dejó dos muertos

El Comando del Sur informó este viernes sobre una operación militar en el Pacífico Oriental que dejó dos presuntos narcotraficantes muertos, según un mensaje publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con el post, la acción se llevó a cabo por orden del comandante del organismo, el general Francis L. Donovan. “La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un golpe cinético letal contra un barco operado por Organizaciones Terroristas Designadas”, indicó la institución.

El organismo detalló que la operación se sustentó en labores de inteligencia que identificaron al navío como parte de rutas de narcotráfico. “La inteligencia confirmó que el barco transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, precisó.

Asimismo, el comando militar señaló que durante el procedimiento “dos narco-terroristas masculinos fueron abatidos”, sin ofrecer mayores detalles sobre sus identidades o nacionalidades.

Finalmente, la publicación destacó que no se registraron bajas entre el personal estadounidense. “No hubo bajas en las fuerzas militares de EE.UU.”, concluyó el mensaje.

Pacífico / Redacción web