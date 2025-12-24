Trinidad y Tobago investiga vuelo de drones en aeropuertos con equipos militares de EEUU

El Ministerio de Defensa de Trinidad y Tobago advirtió este miércoles que tomará "las acciones necesarias" contra aquellos operadores de drones que han sobrevolado los aeropuertos del país donde hay presencia de militares y equipos estadounidenses.

Se trata del Aeropuerto Internacional Piarco y el aeropuerto ANR Robinson, en el que además se ha instalado un radar estadounidense en el marco de la actual escalada de las tensiones entre Washington y Caracas.

Según el comunicado de Defensa, los operadores de estos drones buscan tomar imágenes de instalaciones militares y equipos para publicarlo en medios de comunicación a nivel mundial, lo que es "perjudicial" para los intereses de seguridad nacional.

También denunció que esto es "un peligro" para los aviones comerciales que llegan y salen de estos aeropuertos y supone "una posibilidad real de colisiones que pueden provocar muertes a gran escala".

El Ministerio está investigando para averiguar la identidad de las personas que hicieron volar esos drones en violación a la ley con el fin de "evitar más acciones de ese tipo, proteger el interés público y garantizar la seguridad de los pasajeros de todas las aerolíneas".

Por último, la nota advirtió a los operadores de drones que desafían la ley que el Estado "tomará las acciones necesarias, incluidas aquellas permitidas por el actual estado de emergencia".

Puerto España / EFE