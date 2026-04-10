Tribunal decreta sobreseimiento de la causa contra la periodista Carmela Longo

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control, con competencia en casos de terrorismo, decretó el sobreseimiento de la causa seguida contra la periodista Carmela Longo, quien había sido acusada de terrorismo, así como de promoción e incitación al odio.

De acuerdo con la organización gremial, la decisión judicial pone fin al proceso abierto en contra de la comunicadora, quien permanecía bajo medidas cautelares desde su detención, ocurrida entre el 25 y el 26 de agosto de 2024. Durante ese tiempo, Longo debía cumplir con un régimen de presentación periódica cada 30 días.

Asimismo, las restricciones impuestas incluían la prohibición de salida del país y la imposibilidad de declarar públicamente sobre su caso, condiciones que, según el SNTP, formaban parte de un patrón de judicialización contra trabajadores de la prensa en el país.

El sindicato celebró la medida judicial, al considerar que restituye la libertad plena de la periodista. No obstante, insistió en la necesidad de que se extiendan decisiones similares a otros comunicadores que, aseguran, continúan enfrentando procesos judiciales por el ejercicio de su labor informativa.

En ese sentido, el SNTP reiteró su llamado a las autoridades para garantizar el respeto a la libertad de expresión y el cese de acciones que limiten el trabajo periodístico, al tiempo que abogó por la liberación de todos los trabajadores de la prensa que permanecen judicializados en Venezuela.

Caracas / Redacción web