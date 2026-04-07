Tres muertos y dos lesionados dejó choque en la vía Cantaura-El Tigre (+Fotos)

Tres fallecidos y dos lesionados dejó una colisión de vehículos registrada la tarde de este martes, 7 de abril, en la vía Cantaura-El Tigre, a la altura de la comunidad indígena de Kashaama, en jurisdicción del municipio Freites, zona sur del estado Anzoátegui.

Según reportes de las autoridades, uno de los vehículos involucrados es un modelo Centauro, marca Ikco, color blanco, placas AA785LY, conducido por Carlos Martínez, quien viajaba desde Barcelona hacia El Tigre y falleció en el sitio tras impactar con una camioneta marca Mitsubishi, modelo Montero, color verde, siglas BA529F, que era guiada por José Padilla, de 37 años de edad, quien sufrió traumatismo toraco-abdominal cerrado.

Con Martínez viajaban Valle Aguaches, cuya edad se desconoce; y Estefani Guzmán, de 30 años, quienes también perdieron la vida en el lamentable hecho. Ambas residían en El Tigre.

Otro lesionado

El otro lesionado fue identificado por las autoridades como César Licir, de 36 años, quien vive en la capital del municipio Simón Rodríguez. Le observaron síndrome del latigazo.

Al sitio se presentaron comisiones de Protección Civil Freites, Cuerpo de Bomberos de El Tigre, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes prestaron auxilio a los involucrados en el hecho.

Autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del choque.

Cantaura / Danela Luces