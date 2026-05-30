La bandera de España cae durante desfile militar ante la mirada del Rey Felipe VI en Vigo

La caída de la bandera de España en plena ceremonia de apertura del desfile de las Fuerzas Armadas celebrado este sábado en Vigo se convirtió en la imagen más comentada de una jornada marcada por varios contratiempos debido a las condiciones meteorológicas.

El incidente ocurrió cuando el pabellón nacional descendió inesperadamente desde lo alto del mástil mientras se desarrollaban los actos oficiales, en presencia del rey Felipe VI y de las principales autoridades asistentes al evento. Las imágenes del momento rápidamente se difundieron en redes sociales y medios de comunicación.

La caída de la bandera se produjo durante uno de los momentos más sorpresivos de la ceremonia. El desfile militar congregó a miles de personas en la ciudad gallega pese al mal tiempo.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa explicó que el incidente fue provocado por la rotura de la polea del mástil donde estaba izada la bandera nacional. Fuentes del organismo señalaron a la agencia EFE que se trató de un fallo mecánico que ocasionó el descenso accidental de la enseña.

La jornada estuvo marcada además por otras alteraciones en el programa oficial debido a las condiciones climáticas adversas. El público no pudo presenciar el vuelo de los aviones de combate ni el tradicional salto de la brigada paracaidista, actividades que fueron suspendidas por motivos de seguridad.

A pesar de estos inconvenientes, el desfile continuó con la participación de las distintas unidades militares previstas en el programa, mientras que la caída de la bandera terminó convirtiéndose en la anécdota más destacada del acto.

Vigo / Redacción web