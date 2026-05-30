Prevén lluvias en varias regiones de Venezuela este sábado

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica para este sábado que gran parte del territorio nacional amanecerá con cielos parcialmente nublados y nubosidad fragmentada, aunque algunas regiones registrarán precipitaciones desde las primeras horas del día.

De acuerdo con el organismo, se esperan lluvias dispersas en sectores de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, zonas de Guárico, los Llanos Occidentales, la región andina y el estado Zulia, producto de la formación de núcleos nubosos sobre estas áreas.

Para la tarde y la noche, las condiciones atmosféricas favorecerán un aumento progresivo de la cobertura nubosa, lo que incrementará la probabilidad de precipitaciones en buena parte del país. Algunas de estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Los meteorólogos advierten que los eventos más significativos se concentrarán en la Región Sur, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, los Llanos Occidentales, los Andes y el estado Zulia, donde se prevén lluvias de mayor intensidad y frecuencia.

El reporte también destaca que las condiciones astronómicas de este sábado muestran una declinación solar de 21° 50′ 17″. Asimismo, señala que la Luna se encuentra a un día de alcanzar su fase de plenilunio, por lo que en las próximas horas podrá apreciarse prácticamente llena en el cielo nocturno.

Caracas / Redacción web