viernes
, 14 de noviembre de 2025
Tras Shein, Francia identifica cinco plataformas por venta de muñecas sexuales y armas

noviembre 14, 2025
El anuncio fue hecho por el ministro francés de Comercio, Serge Papin / Foto: Le Monde

Tras haber advertido hace una semana a la china Shein, el Gobierno francés identificó otras cinco plataformas en línea por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil y de armas como machetes y puños americanos, todos ellos productos ilegales en Francia.

Así lo anunció este jueves en una entrevista a 'Le Parisien' el ministro francés de Comercio, Serge Papin.

Las plataformas identificadas por el Ejecutivo son AliExpress, Joom, eBay, Temu y Wish.

Según Papin, la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude (DGCCRF) descubrió que estas dos primeras webs vendían muñecas sexuales con aspecto infantil, como el gigante Shein, que ya ha retirado ese producto de su catálogo.

Asimismo, el ministro afirmó que Wish, Temu y también Amazon "no cumplían con sus obligaciones de filtrado de menores en cuanto a imágenes de carácter pornográfico".

"Hemos notificado al fiscal de la República todas las plataformas que ofrecían contenidos ilícitos", refirió Papin, preguntado sobre el inicio de acciones judiciales.

La Fiscalía de París abrió a principios de la semana pasada una investigación a Shein por "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica". 

París / EFE

