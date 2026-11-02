Transportistas de la zona norte mantienen pasaje de octubre porque aún no les suministran nuevo tarifario (+Fotos)

Transportistas de la zona norte de Anzoátegui mantienen el precio por traslado en autobús en Bs 220, debido a que aún no les han suministrado el nuevo tarifario correspondiente al mes de noviembre.

A pesar de que en Caracas ya se comenzó a cobrar 230 bolívares ($0,25 según la tasa del Banco Central de Venezuela) desde el domingo, 1ero de noviembre, la mañana de este lunes 2 se observó que los conductores de esta modalidad siguen aplicando el pasaje del mes pasado.

Incluso, en un recorrido hecho por algunas unidades se apreció que en varias aún está visible en las ventanas la gaceta con el monto Bs 220.

Realidad

"Hasta que no nos den el papel con la nueva gaceta no se puede cobrar 230 bolívares, así evitamos problemas con los usuarios. Puede que nos den los tarifarios en la tarde o mañana", comentó un fiscal de parada que labora en la avenida Municipal de Puerto La Cruz.

En el caso de los carros por puesto se espera que en noviembre el pasaje oscile entre Bs 450 y Bs 460 dependiendo de la ruta, cuando se emitan los tarifarios del presente mes.

Cabe recordar que este ajuste forma parte de un acuerdo entre las autoridades nacionales y los gremios de transporte, el cual consiste en anclar el pasaje a 0,25 dólares cada mes, a fin de preservar el valor de la tarifa y hacerle frente a los índices inflacionarios del país. Este esquema inició el 1ero de junio del presente año.

Opiniones

Usuarios consultados coinciden en que como el aumento fue leve, se puede asumir de igual forma, no obstante, creen que puede haber problemas a la hora del cobro, debido a la falta de billetes de Bs 10.

"El que pague 240 bolívares será difícil que le den vuelto, porque ellos siempre dicen que no tienen billetes de Bs 10. Es mejor ponerlo en 240 bolívares de una vez para evitar rollos. Además, también habrá gente que sólo dé Bs 220 y diga que no tiene 10 más. Estoy seguro de que esto va a traer problemas", opinó el usuario Ricardo Torres.

Mientras que el ciudadano de la tercera edad, Antonio Rivas, exhortó a las autoridades locales a que garanticen que se respeten las tarifas y el buen trato a los usuarios.

"Yo tengo entendido que nosotros no debemos pagar y con todo y eso, uno trata de darles algo, por lo menos 100 bolívares, pero muchos se molestan e insultan a uno. Eso no debe ser así, tiene que haber respeto a la gaceta", añadió.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez