Más de mil 500 atletas dirán presente en la II Copa Kukkiwon, que se realizará en Anzoátegui (+Fotos)

El estado Anzoátegui se prepara para recibir lo mejor del deporte de combate nacional. Del 5 al 8 de noviembre, la entidad oriental será la capital del taekwondo venezolano con la celebración de la II Copa Kukkiwon, Campeonato Infantil y el Campeonato Adulto Grand Slam 2026.

Doreen Oyon, integrante del departamento de prensa de la Federación Venezolana de Taekwondo, informó que el gimnasio cubierto Luis Ramos del Complejo Deportivo Libertador Simón Bolívar, en Puerto La Cruz, abrirá sus puertas a más de mil 500 competidores procedentes de todos los rincones de Venezuela. Con este evento, la FVT reafirma su apuesta por el futuro.

En el marco del Campeonato Infantil, jóvenes promesas demostrarán el alcance del trabajo de masificación que realizan clubes y asociaciones regionales para consolidar la generación de relevo. Adicionalmente, el Campamento Kukkiwon brindará herramientas formativas y metodológicas para potenciar las capacidades físicas y técnicas de las categorías Cadetes y Escolares.

Respaldados por el deporte nacional e internacional.

Respaldo

La cita cuenta con el apoyo institucional del Ministerio del Deporte (Mindeporte), liderado por Franklin Cardillo, y del Comité Olímpico Venezolano, bajo la gestión de la Profesora María Soto y la Gobernación del estado Anzoátegui.

"El llamado es a toda la familia del taekwondo venezolano a participar en este gran evento deportivo", reseñó la FVT en un comunicado.

Barcelona / Redacción Web