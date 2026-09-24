Ecoanalítica estima que Nueva Esparta crecería al ritmo de un estado petrolero

El presidente de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, señaló que el estado Nueva Esparta cuenta con condiciones favorables para sumarse al dinamismo económico proyectado en el país.

Según las estimaciones presentadas por la consultora, la región insular podría registrar un avance superior al promedio de otras zonas del territorio nacional.

Las cifras proyectadas por la firma ubican el incremento económico de la entidad en alrededor del 8% para el cierre de este año.

Para 2027, las estimaciones sugieren un repunte que se situaría entre 18% y 20%, impulsado principalmente por áreas estratégicas como los bienes raíces, la infraestructura turística y el sector comercial.

Grisanti detalló, desde Porlamar, municipio Mariño, que Nueva Esparta crecerá al mismo ritmo que los estados petroleros Monagas, Anzoátegui y Zulia.

Entre las medidas necesarias para sostener esta tendencia, Grisanti planteó la conveniencia de eliminar el control de cambio.

A su juicio, la flexibilización de este mecanismo permitiría fortalecer el flujo de visitantes y estimular el intercambio comercial en las islas.

Asimismo, el directivo indicó la importancia de agilizar trámites y revisar la política de visados con otros países. Esta acción facilitaría la llegada de viajeros internacionales y favorecería la reactivación del sector turístico regional.

En relación con el suministro eléctrico, el análisis advierte una diferencia entre la oferta disponible y el aumento de la demanda productiva. Ante este escenario, se propone permitir la participación privada en el sector y sugiere a las empresas considerar alternativas de autogeneración.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero