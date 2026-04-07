Trabajadores marcharán a Miraflores por un mejor salario el 9 de abril

Pese a las escaramuzas que han existido en las últimas manifestaciones callejeras en Caracas, dirigentes de los gremios laborales, sindicales y estudiantiles, ratificaron la convocatoria para una marcha hacia Miraflores este jueves 9 de abril en procura de exigir un salario básico justo.

Representantes laborales calificaron como un agravio y una ofensa, el hecho de que el salario mínimo de los trabajadores en Venezuela se mantenga desde 2022 en 130 bolívares mensuales, menos de 0,30 centavos de dólar, el más bajo de todo el continente.

Desde la captura del otrora gobernante Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, la sociedad civil ha reactivado las protestas pacíficas, paralizadas a raíz de la represión posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Al menos un par de marchas han sido convocadas hasta la Asamblea Nacional y sede de los poderes públicos en el centro de Caracas con exagerada presencia policial, tarimas del oficialismo y marchas convocadas por el Ejecutivo para boicotear a trabajadores, pensionados, jubilados y estudiantes.

“Hacemos un llamado a los venezolanos, salir a calle a protestar es un derecho, exigir salario es un derecho, tenemos que luchar por la democracia, la libertad, pero especialmente por la justicia”, dijo José Patines, secretario general del Sindicato de la Cancillería, quien instó a presionar a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez para que cumplan con la misión encomendada por el presidente estadounidense, Donald Tump, de una supuesta reinstitucionalización del país.

Este lunes 6 de abril el ministro de Interior y Justicia, y también vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, anunció que el chavismo también marchará hacia Miraflores el 9 de abril.

Caracas / RunRunes