Entregaron 20 plantas potabilizadoras para Cumaná y una embarcación para llevar agua hasta Araya

El gobierno nacional desplegó sus equipos en el estado Sucre para la entrega de de 20 plantas potabilizadoras de agua, un lote de tanques de almacenamiento del vital líquido y una embarcación para el traslado de 80 mil litros de agua para el municipio Cruz Salmerón Acosta, como parte de las acciones para atender la emergencia hídrica que vive la región, como consecuencia de la falla del túnel de trasvase Guamacán del Sistema Turimiquire.

La entrega la hicieron el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez Luces y el ministro de Atención de las Aguas, Carlos Mast Yustiz, a la gobernadora Jhoanna Carrillo.

La actividad contó con la presencia de los alcaldes Pedro Figueroa e Ylario González, de los municipios Sucre (Cumaná) y Cruz Salmerón Acosta (Araya), respectivamente y autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Compromiso

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y también ministro de Obras Públicas, Ramírez Luces, refirió el compromiso para atender la contingencia hídrica que viven Cumaná y Araya.

“Con este apoyo se fortalecerá la atención a las comunidades”, afirmó, por su parte, la mandataria regional Jhoanna Carrillo, tras agradecer el respaldo del gobierno nacional, a través de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas.

Subrayó que se está atendiendo con mayor frecuencia el ciclo de suministro de agua por tubería en diferentes comunidades, y en otras, con más de 60 unidades cisternas. “Con esta acción vamos a consolidar toda la logística diseñada en materia hídrica”, puntualizó.

Sucre / Corresponsalía