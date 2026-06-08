El Tiempo en la calle | Fallas en servicios básicos afectan a diversas zonas en el municipio Sotillo

En los sectores de la Caraqueña, Tierra Adentro y Barrio Mariño, sus habitantes han presentado problemas con respecto a los servicios de agua, electricidad y recolección del aseo. Los consultados aseguraron que estas fallas ocurren con bastante frecuencia y temen acostumbrarse a ello.

“A cada momento hay apagones. Nosotros estuvimos tres semanas sin luz debido a un transformador que explotó”, mencionó Manuel Aquias, habitante de La Caraqueña.

Si bien las fallas eléctricas y de suministro de agua representan un inconveniente, para las personas de estas comunidades, la que continúa con persistencia desde hace mucho es la falta de recolección de desechos. Esto los ha obligado a tomar diversas medidas para poder tirar la basura, entre las que contaron es llevar ellos mismos las bolsas a zonas en donde pasan los camiones o pagarle a alguien más para que lo haga.

“No pasa el aseo o tienen días estipulados para pasar, entonces tampoco nos permiten echar la basura en cualquier sitio porque nos multan”, declaró Armania Guerra, residente del sector Barrio Mariño.

A pesar de que son deficiencias que han persistido durante mucho tiempo, los vecinos no saben a quién acudir y se encuentran a la espera de que las autoridades correspondientes les ayuden.

Valeria Bermúdez / Puerto La Cruz