Trabajadores informales de Cumaná pidieron al gobierno culminar el mercado de buhoneros

Durante una asamblea en las inconclusas instalaciones del mercado que se construye en el centro de Cumana, estado Sucre, el gremio de trabajadores informales de la entidad pidió respuestas a las autoridades sobre la culminación de la obra y una posible reubicación de los vendedores callejeros en las instalaciones.

Aunque inicialmente la idea del gremio era presentar sus peticiones en la Cámara Municipal cumanesa, con un derecho de palabra, terminaron presentando sus argumentos en el mismo mercado, porque supuestamente los concejales les negaron su intervención en la sesión.

Lizbely Gómez, presidenta de la Asociación de Buhoneros Antonio José de Sucre, dio a conocer que, pese a que solicitaron el derecho de palabra por los canales regulares, igual se lo negaron.

Dijo que la intención es luchar por la culminación de la obra, por la cual han venido luchando desde hace 40 años, porque en definitiva lo que quieren es "salir de las calles".

Deploró que las autoridades no se hayan sentado con el sector este año, “cuando esta asociación les está pidiendo a gritos: nos queremos ir del centro de la ciudad”.

Agregó que están cansados de promesas y anunció que preparan un documento que entregarán en todas las instituciones a las cuales compete el problema. “Que se nos dé respuesta inmediata de cuándo va a ser la construcción de este mercado”.

Denunció que la estructura está invadida por personas en condición de calle y, al parecer, hasta droga se ha encontrado en el sitio. “Esto no puede seguir pasando y que nadie dé respuestas”.

Beneficio

El mercado beneficiará a unos 850 vendedores informales que cuentan con que se sumen a la búsqueda de respuesta, al tiempo que pedirán apoyo a las comunidades de la ciudad.

La dirigente gremial reiteró que quieren salir de las calles y que se recupere el centro histórico de Cumaná.

Luis Ángel Azócar, vicepresidente de la asociación, agregó que sufren calamidades trabajando en las calles, de allí que piden a gritos que se culmine la obra. “Como asociación seguimos aportando para la construcción, pero no hemos conseguido la respuesta amiga de un gobernante que le duela Cumaná”.

Cree que uniendo apoyos oficiales y el gremio se puede avanzar y pidió que no se permita que la instalación se convierta en una guarida para actos delictivos y un basurero.

Pidió a la gobernadora Jhoanna Carrillo y al alcalde Pedro Figueroa que se sienten con la asociación, "porque es el momento".

Denunció que parte de la estructura presenta daños y ha sido saqueada por personas inescrupulosas. “Para culminar hace falta la mano protectora de un gobierno que asuma su responsabilidad y que diga vamos al cambio de Cumaná”.

Pidió que se sumen entes de infraestructura y servicios para atender la instalación, que no tiene acometidas de agua potable, ni servidas, no cuenta con electricidad y se requiere atención en muchas otras áreas.

Especificó que los locales están a un 75%, unos 250, pero se requieren unos 500, por lo que todavía falta construcción.

La presidenta del gremio señaló que si no obtienen respuestas están dispuestos a ir al nivel central a llevar el caso. “El centro comercial de buhoneros debe estar culminado este mismo año”.

