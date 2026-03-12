Trabajadores denuncian retrasos en pagos y atropellos de empresa petrolera en Monagas

Trabajadores de la empresa Car Colors and Services Petroleum C.A. (CCSP) denunciaron retrasos en los pagos de nómina que en algunos casos ascienden hasta dos meses en el estado Monagas.

Por motivos de seguridad se protegieron sus identidades para evitar represalias de parte de los dueños de la empresa, dedicada a servicios petroleros y que desde hace dos años opera en campos de lo que en el sector se conoce como «el norte de Monagas». Son campos en localidades de Punta de Mata y El Tejero, en el municipio Ezequiel Zamora; Orocual y Pirital.

Trabajadores que laboran con la organización aseguraron que «se atrasan demasiado con el pago, ellos son pantalleros, alardean de que tienen dinero, no le pagan al personal, pero se compran los mejores carros, gandolas y teléfonos, ellos alardean demasiado», dijeron sobre cómo se presentan en redes sociales dos de los hijos del dueño de CCSP, los hermanos Américo y Richard Velásquez.

Los trabajadores explicaron que en sus casos no les han pagado la segunda quincena correspondiente al mes de febrero, cuando se acerca ya la primera de marzo, mientras que hay otros compañeros a los que no les cancelan desde hace dos meses.

Detallaron que en el campo donde trabajan 24 horas cada dos días no cuentan con implementos de seguridad adecuados, el trailer no cuenta con baños portátiles ni tampoco electricidad, entre otras carencias.

Empresa desmiente quejas e irregularidades

El Pitazo se comunicó con los dueños que accedieron a hablar a través de una representante de administración de CCSP, Francelis del Valle Campero, quien pidió identificar a los denunciantes a quienes invitó a llevar sus reclamos ante esa oficina.

Sin embargo, los afectados replicaron que presentar algún reclamo por los incumplimientos salariales es un motivo de despido. Hay algunos que han acudido a la Inspectoría del Trabajo, en Maturín, pero las denuncias no proceden o quedan engavetadas en esa dependencia gubernamental.

«A los trabajadores que producimos el dinero nos tienen en condiciones precarias: la comida es super mala, cuando pagan lo hacen con mitad de quincena. Tenemos tres quincenas y media vencidas. Ayer (lunes 9 de marzo) nos reunimos con la administradora y el gerente, que nos dijeron que estaban esperando un dinero para pagar la quincena que se venció el 28 de febrero», detallaron los afectados por los retrasos.

Campero insistió en que se hacen los pagos correspondientes en su debido momento, negó cualquier retraso y aseguró que cumplen con las normas de seguridad, pasan las inspecciones técnicas de Pdvsa y están al día con sus responsabilidades salariales.

Desde la representación laboral expresaron: «estamos cansados de atropellos y los malos tratos al personal», ante amenazas, vejaciones y otros malos tratos que reciben.

Fallas en inspecciones de Pdvsa

CCSP, según la persona de la empresa consultada, tiene 12 años de experiencia en el sector, pero desde 2024 comenzaron a ofrecer sus servicios en Monagas, tanto a Pdvsa como a otras organizaciones privadas, pequeñas y medianas.

Trabajadores dijeron que en una reciente inspección de la estatal petrolera hubo muchas deficiencias reportadas, pero que pese a todo ello Car Colors continúa prestando los servicios.

Campero explicó que CCPS cuenta con solo 20 personas en nómina, mientras que el resto es personal eventual que contratan hasta cada quincena para las labores en campo. Los trabajadores aseguraron que están operando en ocho campos petroleros, en los que hay siete personas por cada uno de ellos.

Monagas / El Pitazo