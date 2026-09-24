Tomás Guanipa afirma que Delcy Rodríguez busca "lavarse la cara" ante la ONU para prolongar su mandato

El diputado opositor Tomás Guanipa afirmó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, intentó “lavarse la cara” durante su reciente intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de prolongar la permanencia de su sector en el poder.

A través de un video difundido en la red social X, el parlamentario sostuvo que la mandataria busca argumentos de legitimidad en el escenario internacional sin ofrecer compromisos concretos hacia una transición democrática. Guanipa enfatizó la necesidad de convocar elecciones libres y transparentes con un cronograma definido de forma inmediata.

Delcy Rodríguez habla en la ONU como si acabara de llegar al poder.



Fue vicepresidenta y canciller durante años. No puede presentarse ahora como ajena a las decisiones y a la crisis que marcaron ese período.



🇻🇪 no necesita más discursos ni promesas de quienes ya gobernaron. pic.twitter.com/nzn9w2j0Wg — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) September 24, 2026

Promesas sin calendario oficial

Durante el plenario de la 81.ª Asamblea General, Rodríguez prometió la celebración de comicios bajo condiciones de igualdad para todos los sectores, aunque omitió precisar la fecha de la cita electoral.

Ante esta declaración, el exgobernador opositor Andrés Velásquez coincidió con los cuestionamientos y denunció una estrategia deliberada para mantener la estructura de poder sin fijar el día de la votación. “¿Por qué no se anuncia el cronograma electoral presidencial?”, cuestionó el dirigente en sus plataformas digitales.

Velásquez ratificó que la funcionaria no representa la voluntad del país y que los encuentros diplomáticos en Nueva York no atenúan sus responsabilidades en los hechos posteriores a las presidenciales de julio de 2024. Ambos voceros coincidieron en la urgencia de establecer un calendario formal para restituir el orden constitucional en Venezuela.

Caracas / Redacción web