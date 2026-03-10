Todos los presos políticos con autismo ya fueron excarcelados

La Organización Venezolana de Autismo anunció este lunes, 9 de marzo, que fueron excarcelados todos los presos políticos con trastorno del espectro autista (TEA).

“Informamos a la comunidad que todos los jóvenes con trastorno del espectro autista que se encontraban detenidos por motivos políticos han sido liberados”, escribió la organización en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde extendieron un agradecimiento al Programa para la Paz y la Convivencia, la abogada Iris de Franca, al Foro Penal y demás actores que apoyaron para lograr la excarcelación de todas estas personas.

El pasado 11 de febrero, la organización alertaba que tres presos políticos con autismo seguían tras las rejas y exigieron que fueran liberados. En ese momento se encontraban encarcelados Gabriel Sánchez, Gilmari Alcalá y Juan Nahir Zambrano, siendo este el último en ser excarcelado, según informó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón el pasado 8 de marzo.

“Juan Nahir Zambrano ha sido excarcelado con medidas cautelares. Celebramos este paso y seguimos exigiendo libertad plena para todas las personas detenidas por razones políticas, incluyendo a quienes requieren atención especial, como adolescentes, personas con enfermedades graves o adultos mayores”, indicó JEP en un mensaje publicado en redes sociales.

Zambrano estaba recluido en la Cárcel de Yare II, enfrentando imputaciones por conspiración, financiamiento al terrorismo y reserva de divulgación o suministro de datos de información. A él y a su hermano, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, los detuvieron en 2022. Su condición de trastorno del espectro autista nivel I fue debidamente verificada por la Medicatura Forense.

Caracas / RunRunes