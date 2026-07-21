Cifra de fallecidos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se eleva a 5.346

El Gobierno venezolano publicó este martes 21 de julio un nuevo parte oficial sobre la atención de la emergencia generada por los terremotos del pasado 24 de junio, en el que informó que la cifra de fallecidos ascendió a 5.346 personas, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740.

De acuerdo con el balance, las autoridades han rescatado a 6.462 personas y brindado atención a 128.324 familias. Además, permanecen habilitados 107 campamentos transitorios, donde se encuentran 23.122 personas, mientras que el número de damnificados se ubica en 17.265.

El informe señala que 856 edificios resultaron afectados por los sismos, de los cuales 190 colapsaron. Asimismo, se han distribuido 10.964,97 toneladas de alimentos y 40.648.988 litros de agua potable como parte de las labores de asistencia.

En el área de salud, el parte oficial indica que 39.567 pacientes han recibido atención médica desde el inicio de la emergencia. También reporta el despliegue de 30.989 efectivos, 31.745 voluntarios y la participación de 2.278 rescatistas internacionales en las operaciones de respuesta.

Las autoridades informaron además que, hasta este 21 de julio, se han registrado 1.405 réplicas desde los terremotos ocurridos el 24 de junio.

Caracas / Redacción web