Ministerio de Educación confirma que el año escolar 2025-2026 finalizará el 17 de julio

El Ministerio de Educación confirmó que el año escolar 2025-2026 para los estudiantes culminará el próximo 17 de julio, fecha en la que también se realizará la entrega de los informes de evaluación y boletines de calificaciones a padres y representantes, de acuerdo con el calendario escolar oficial.

Con la finalización del tercer momento pedagógico ese viernes 17 de julio, los alumnos iniciarán su periodo vacacional a partir del lunes 20 de julio. Sin embargo, el personal docente, administrativo y directivo permanecerá en funciones hasta el 31 de julio para cumplir con las actividades de cierre del periodo académico.

Según el cronograma publicado por el Ministerio de Educación, el 13 de julio estará destinado a la revisión de los informes de evaluación escolar, mientras que el 17 de julio se efectuará la entrega oficial de las boletas a las familias y se dará por concluido el ciclo 2025-2026 para los estudiantes.

Balance

El calendario también establece que el 21 de julio se llevará a cabo el Consejo Docente N.º 7, encuentro en el que se realizará el balance pedagógico y administrativo del año escolar. Entre el 21 y el 23 de julio, los planteles desarrollarán el proceso de inscripciones para el periodo académico 2026-2027.

Asimismo, del 27 al 30 de julio se realizarán los actos de promoción y graduación correspondientes a los distintos niveles educativos, antes de que el personal educativo inicie oficialmente su descanso vacacional el 31 de julio.

Hasta ahora, las autoridades educativas no han anunciado la fecha de inicio del año escolar 2026-2027. El ciclo anterior comenzó el 15 de septiembre de 2025, aunque el Ministerio aún no ha publicado el calendario correspondiente al próximo periodo académico.

Caracas / El Pitazo