Parroquias celebraron la solemnidad de Corpus Christi en Anaco

Un nutrido grupo de feligreses asistió esta mañana a la homilía para celebrar la solemnidad de Corpus Christi (Cuerpo de Cristo), una de las fechas más importantes de la iglesia católica, que tuvo lugar en el templo de la parroquia Cristo Rey de Anaco.

Como parte de la ceremonia religiosa, antes de la misa se realizó una procesión con el Santísimo Sacramento, la cual salió del templo hacia la avenida Mérida tomando las calles Cajigal y Nueva Esparta para retornar al punto de partida.

La procesión recorrió zonas cercanas a la iglesia Cristo Rey.

La homilía estuvo presidida por el presbítero Félix José Figueroa Wettel, párroco del Santuario Mariano Nuestra Señora de La Candelaria, quien estuvo acompañado por sus homólogos Santiago Bravo, Luis Mota, José Gregorio Hernández, Eloy García, José Manuel Carreño, Nieves Navas, José Rafael Lugo. Todos ellos están a cargo de parroquias ubicadas en la zona centro del estado Anzoátegui.

Cabe destacar que durante esta importante celebración religiosa, en un ambiente de fe y alegría, se exaltó la presencia de Jesucristo en la hostia consagrada y en el vino.

La celebración religiosa contó con la participación de un nutrido grupo de feligreses.

La solemnidad de Corpus Christi tradicionalmente el domingo después de la Santísima Trinidad, pero algunas parroquias realizan la homilía durante el fin de semana para que pueda participar mayor cantidad de feligreses.

Anaco / Danela Luces