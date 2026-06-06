Juan Pablo Guanipa desde El Tigre: "El país está desesperado por elecciones"

Dando continuidad a su gira por el estado Anzoátegui, el dirigente político de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, lideró un encuentro en la población de El Tigre, este viernes, 5 de junio. A su llegada, manifestó que en el país existe una desesperación por que se celebren elecciones presidenciales cuanto antes.

Guanipa afirmó que aunque se evidencia optimismo, pérdida de miedo y esperanza entre los venezolanos, la crisis en los hogares los empuja a pedir un cambio de gobierno.

"Y la gente sabe que la llave que abre la puerta de bienestar, de las posibilidades de que las cosas mejoren en el país es la llave política de la presencia de la República, por eso hay desesperación", agregó.

Manifestó que establecer un cronograma electoral puede devolver la tranquilidad, pero primero sería importante un proceso de negociación, que se diferencie de todos los anteriores y que cuente con representación de Estados Unidos.

"El gobierno de Estados Unidos tiene más poder que el chavismo y puede ejercer mecanismos de presión para lograr que se den muy pronto las condiciones para tener el proceso electoral", sentenció.

Insta a conciliar esfuerzos

El dirigente subrayó la importancia de conciliar esfuerzos para lograr que los comicios puedan desarrollarse pronto en el país. Considera que quizás ese sentido de urgencia no lo tienen los aliados en el proceso de transición.

"Hemos nadado mucho, no podemos morir en la orilla, hay que esperar unos meses. Pero evidentemente hay que cumplir con los cánones que establecen los cambios necesarios para lograr condiciones electorales", afirmó.

En este sentido, se refirió a diferentes exigencias como la liberación de presos políticos, regreso de los exiliados, renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), revisión y auditoría del Registro Electoral y devolución de las tarjetas de partidos opositores.

Durante el recibimiento de Guanipa en el municipio Simón Rodríguez, acompañaron miembros de las comunidades, fuerzas vivas y otras organizaciones políticas, como Vente Venezuela y Voluntad Popular.

El Tigre / Damary Díaz