TalCual presenta su especial “26 tareas para la restitución democrática de Venezuela” en su aniversario número 26

En un contexto marcado por cambios políticos significativos, Venezuela atraviesa un momento que durante años pareció improbable. La reciente reconfiguración del escenario nacional ha abierto una ventana —aún frágil— hacia la posibilidad de una transición democrática, un proceso que exige claridad, rigor y memoria.

En este escenario, TalCual celebra 26 años de trayectoria periodística, reafirmando su compromiso con el ejercicio de un periodismo independiente, crítico y sin concesiones al poder, tal como ha sido su misión desde su fundación en el año 2000.

Como parte de esta conmemoración, el medio presenta su edición especial titulada “26 tareas para la restitución democrática de Venezuela”, una propuesta que recoge aprendizajes acumulados durante más de dos décadas de cobertura informativa sobre la realidad del país. Este especial plantea una hoja de ruta orientada a la reconstrucción institucional, política y social de Venezuela.

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El documento organiza estas tareas en cinco bloques temáticos, según sus ámbitos de acción, e incluye una tarea final que destaca la importancia del compromiso ciudadano y la construcción de consensos amplios como pilares fundamentales para lograr una transición sostenible.

Bloque 1: Libertades Civiles

Bloque 2: Reparación y Justicia Transicional

Bloque 3: Reinstitucionalización del Poder

Bloque 4: Autonomía de la Sociedad y Regiones

Bloque 5: Derechos Políticos e Integridad Electoral

La Tarea 26 cobra un carácter central: la construcción de una cultura y ética democrática que permita abandonar la lógica del enemigo y avanzar hacia el reconocimiento del adversario legítimo.

Este enfoque plantea la necesidad de superar décadas de polarización política mediante una pedagogía basada en la tolerancia, la transparencia y el respeto mutuo. Más allá de leyes o decretos, esta transformación requiere un cambio profundo en el comportamiento cotidiano de los actores políticos, las instituciones y la sociedad.

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Implica, además, asumir procesos de autocrítica, promover acuerdos amplios y entender que la convivencia democrática depende de aceptar la diferencia como parte esencial del sistema. Se trata de la tarea más compleja, pero también la más urgente: sentar las bases culturales que hagan posible una democracia sostenible en el tiempo.

Es así como TalCual subraya que la Venezuela que emerge de este momento histórico debe reinventarse, superando los esquemas autoritarios que marcaron las últimas décadas. En ese proceso, el rol del periodismo independiente sigue siendo clave para informar, acompañar y contribuir al debate público.

A lo largo de sus 26 años, TalCual ha enfrentado desafíos como censura, bloqueos y presiones políticas, manteniéndose como una referencia del periodismo venezolano y reafirmando su lema de informar “claro y raspao”.

Con este especial, el medio no solo celebra su trayectoria, sino que, también apuesta por el futuro, proponiendo un conjunto de acciones concretas que buscan aportar a la construcción de una Venezuela plenamente democrática.

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Caracas / TalCual