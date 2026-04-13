Suspenden tránsito en la avenida Panamericana de Cumaná tras rotura de tubería matriz (+Fotos)

El tránsito vehicular en la Avenida Panamericana de Cumaná, capital del estado Sucre, se encuentra totalmente restringido este lunes, específicamente a la altura del establecimiento Auto-Frío Oriental, luego de que la rotura de una tubería matriz de agua potable afectara seriamente la capa asfáltica y la seguridad vial del sector.

La emergencia inició la noche del pasado domingo 12 de abril de 2026. Según reportes de los habitantes de la zona, el agua comenzó a brotar con gran presión, inundando las calles adyacentes y socavando el terreno. Vecinos de la comunidad calificaron la situación como una "bomba de tiempo" debido al riesgo de colapso del pavimento.

El personal de la Alcaldía del municipio Sucre llegó al sitio

"El asfalto puede explotar y dañar a muchas personas; aquí estamos devolviendo los carros para mantener la tranquilidad en el sector", manifestó un residente a través de un video difundido en redes sociales, en el que omitió su nombre por temor a represalias.

Respuesta gubernamental

Ante la contingencia, el alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa, informó que trabaja en articulación directa con la gobernación de Sucre y los organismos de seguridad ciudadana, para solventar la situación.

Las autoridades confirmaron el despliegue de maquinaria pesada y personal técnico para iniciar las labores de reparación de la tubería y el posterior restablecimiento de la vialidad.

El alcalde Figueroa (izquierda) habló con los afectados



El jefe local exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias. Recomendó hacer lo siguiente:

Evitar la zona: El paso está clausurado hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El paso está clausurado hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Tomar Vías alternas: Se recomienda a los conductores utilizar rutas secundarias para desplazarse hacia el centro o la periferia de la ciudad.

Se recomienda a los conductores utilizar rutas secundarias para desplazarse hacia el centro o la periferia de la ciudad. Mantener la Precaución: Se insta a los peatones a no acercarse al área afectada debido a la inestabilidad del suelo.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un balance sobre el progreso de las obras y el tiempo estimado para normalizar el suministro de agua en los sectores afectados.

Cumaná / Redacción Web