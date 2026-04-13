Suspenden tránsito en la avenida Panamericana de Cumaná tras rotura de tubería matriz (+Fotos)

El tránsito vehicular en la Avenida Panamericana de Cumaná, capital del estado Sucre, se encuentra totalmente restringido este lunes, específicamente a la altura del establecimiento Auto-Frío Oriental, luego de que la rotura de una tubería matriz de agua potable afectara seriamente la capa asfáltica y la seguridad vial del sector.
La emergencia inició la noche del pasado domingo 12 de abril de 2026. Según reportes de los habitantes de la zona, el agua comenzó a brotar con gran presión, inundando las calles adyacentes y socavando el terreno. Vecinos de la comunidad calificaron la situación como una "bomba de tiempo" debido al riesgo de colapso del pavimento.
"El asfalto puede explotar y dañar a muchas personas; aquí estamos devolviendo los carros para mantener la tranquilidad en el sector", manifestó un residente a través de un video difundido en redes sociales, en el que omitió su nombre por temor a represalias.
Ante la contingencia, el alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa, informó que trabaja en articulación directa con la gobernación de Sucre y los organismos de seguridad ciudadana, para solventar la situación.
Las autoridades confirmaron el despliegue de maquinaria pesada y personal técnico para iniciar las labores de reparación de la tubería y el posterior restablecimiento de la vialidad.
El jefe local exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias. Recomendó hacer lo siguiente:
Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un balance sobre el progreso de las obras y el tiempo estimado para normalizar el suministro de agua en los sectores afectados.
Cumaná / Redacción Web