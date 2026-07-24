SUCRE | Vecinos de Villa Ayacucho II denuncian cuatro años de aguas servidas por colapso de estación de bombeo

Habitantes de la urbanización Villa Ayacucho II, ubicada en la avenida Cancamure de Cumaná, estado Sucre, denunciaron que desde hace más de cuatro años conviven con el desbordamiento constante de aguas servidas, situación que, aseguran, afecta la salud, el ambiente y la calidad de vida de decenas de familias.

De acuerdo con los residentes, el problema se origina por el colapso de la estación de bombeo ubicada en la entrada del sector Gran Sabana, infraestructura que presta servicio a varias comunidades de esa zona de la capital sucrense.

“La solución es cambiar la bomba”

Hernán Herrera, uno de los vecinos afectados, señaló que las autoridades han realizado reparaciones temporales en distintas oportunidades, pero afirmó que ninguna ha solucionado el problema de manera definitiva.

“La bomba es muy vieja, la han reparado infinidad de veces y ya estamos cansados. Aquí la solución es cambiarla por una nueva, con mayor capacidad”, expresó.

El residente aseguró que los trabajos ejecutados hasta ahora solo han permitido aliviar la situación de forma momentánea.

Problema se agrava cuando llega el agua

Los habitantes explicaron que, durante los días en que se restablece el servicio de agua potable, el incremento de la presión en el sistema provoca un mayor desbordamiento de las aguas servidas en calles y áreas comunes del urbanismo.

Indicaron que esta situación dificulta el tránsito de peatones y vehículos, además de generar malos olores y preocupación por posibles afectaciones sanitarias.

Solicitan respuesta de Hidrocaribe

Los vecinos afirmaron que han intentado reportar la avería a través de los canales de atención de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), pero aseguran que hasta el momento no han obtenido respuesta.

Ante esta situación, hicieron un llamado a la empresa hidrológica y a las autoridades competentes para que realicen una evaluación técnica de la estación de bombeo y ejecuten una solución definitiva que permita poner fin a una problemática que, según denunciaron, se ha prolongado por más de cuatro años.

Cumaná / Lino Castañeda