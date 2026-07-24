Colapso en red de aguas servidas afecta a varios sectores de Barcelona

El desbordamiento de aguas servidas a través del sistema de colectores mantiene en alerta a los habitantes de las residencias Las Margaritas, Toquita Mejías y Campanario, ubicadas en el sector la intersección de la avenida Raúl Leoni con Tumba de Bello, en Barcelona.

La falla en el sistema ha provocado el retorno de las aguas residuales hacia el interior de las viviendas.

Residentes contaron que en el sector Las Margaritas se registró la contaminación de un tanque de almacenamiento de agua potable debido a las filtraciones, mientras que en otras comunidades temen a que las aguas fecales empiecen a meterse por los inodoros de los baños.

Los vecinos de las zonas afectadas reportan que llevan varios días a la espera de la llegada de un equipo de camión vactor para realizar las labores de achique y destape de las tuberías. Además mencionaron que ya han hechos las denuncias por la aplicación VenApp y esperan una pronta solución al problema.

Barcelona / Mariví Matute