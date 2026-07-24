Familiares de Ana Castillejo solicitan revisión judicial de su caso en Sucre

Familiares de Ana Castillejo solicitaron este jueves 23 de julio la revisión de la causa judicial que enfrenta la mujer, detenida por su presunta vinculación como cómplice en el supuesto intento de homicidio contra el alcalde del municipio Bolívar, Héctor Frontado.

De acuerdo con sus allegados, Castillejo, de 47 años de edad, permanece privada de libertad desde el 2 de marzo de 2025.

Piden revisar el proceso

Durante declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación en las afueras del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, ubicado en la avenida Carúpano de Cumaná, los familiares aseguraron que la procesada realizó una admisión de hechos bajo la expectativa de recibir beneficios procesales que, según afirmaron, no se concretaron.

Asimismo, solicitaron que las autoridades competentes reevalúen el expediente y las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

Mencionan reciente liberación de otro supuesto implicado

Los parientes también hicieron referencia a la liberación del dirigente y comerciante César Flores, ocurrida el pasado lunes 20 de julio, quien permaneció detenido durante casi dos años por el mismo expediente judicial.

A juicio de los familiares, este hecho amerita una revisión de la situación jurídica de Castillejo.

“No hay cómplice sin delito. Exigimos la revisión de su causa y su libertad inmediata”, expresaron.

Hasta el momento, las autoridades competentes no se han pronunciado públicamente sobre esta nueva solicitud formulada por los familiares de la detenida.

Cumaná / Lino Castañeda