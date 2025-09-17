Sumat cerró 10 establecimientos comerciales en un operativo en Carúpano

Unos 10 establecimientos comerciales de Carúpano, estado Sucre, recibieron sanciones por parte de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (Sumat).

De acuerdo con la información aportada desde la alcaldía de Carúpano, las acciones forman parte de los operativos de inspección que se realizan en la zona comercial de conformidad a la ley en materia tributaria.

En este sentido, los 10 establecimientos comerciales, situados en diferentes puntos de la ciudad, fueron sancionados producto del incumplimiento de los deberes formales y materiales.

La medida busca promover el cumplimiento de las responsabilidades tributarias por parte de los contribuyentes, cónsonos a las normativas fiscales.

Sucre / Corresponsalía Carúpano