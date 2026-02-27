Capturaron a tres hombres por presuntamente hurtar en los laboratorios de la UDO en Sucre

El docente de la Universidad de Oriente (UDO) y dirigente político en el estado Sucre, Edgar García, confirmó a través de sus redes sociales el "saqueo" de los laboratorios de las petroaulas de la casa de estudio en Cumaná.

De acuerdo con García, quien expresó su pesar por el hecho, los delincuentes ingresaron al lugar la noche del jueves y no dejaron nada. Calificó el hecho como indolente. “Esta tragedia nos afecta a todos”.

Dirigentes estudiantiles del núcleo también denunciaron el hurto, que afecta a las carreras científicas de biología, química, bioanálisis y física. Aunque no cuantificaron ni precisaron qué equipos se llevaron los ladrones, reportaron la desaparición de diez cubículos.

Antonio Otero, estudiante de biología, lamentó la situación, que afecta las actividades diarias de las carreras que allí se imparten. Señaló que muchos insumos y equipos fueron recuperados por estudiantes y docentes, con eventos, rifas y recolección de fondos.

Otro estudiante, Misael Carreño, llamó a las autoridades universitarias a buscar una solución, para mantener la excelencia académica en el núcleo, ante la evidente afectación de las actividades de las carreras científicas.

Capturados

La gobernadora de la entidad, Jhoanna Carrillo, anunció que ya fueron capturados tres de los presuntos ladrones que entraron al núcleo de la UDO y robaron los laboratorios.

La mandataria regional se acercó a la universidad tras ser abordada por un grupo de estudiantes que hizo la denuncia del robo. “A todos nos duele la UDO y esto no volverá a pasar”.

Adelantó que se comprometieron con la solución del problema y felicitó a los cuerpos de seguridad, que movilizaron enseguida para apresar a los ladrones.

“Vamos a llegar hasta el fondo de todo esto, para saber quién estaba tras este hecho tan bochornoso de llevarse algunos equipos de los laboratorios de bioanálisis”.

Anunció que se estableció una comisión de trabajo, que se encargará de revisar lo que falta para su reposición. El grupo está conformado por los estudiantes Cristian Vallejo y Richard Franco, las profesoras Norys García y Rita Tenías, el general Borrero, responsable de Seguridad Ciudadana, entre otros. “Todo para que a partir de la semana que viene tengamos total normalidad”.

Carrillo recalcó que quien se meta con la UDO se mete con todo el pueblo del estado Sucre y adelantó que van a buscar hasta las últimas consecuencias a quien quiera dañar el patrimonio de los sucrenses.

Pidió a los gremios estudiantiles, de seguridad y otros sectores que se sumen al esfuerzo, ante la colocación de cámaras de seguridad, cuya instalación fue propuesta por los mismos cursantes, para asegurar una seguridad pasiva de los espacios “Entendemos que hay espacios internos donde la seguridad externa no puede ingresar”.

La gobernadora señaló que los ladrones sabían lo que estaban haciendo, porque se llevaron los objetivos de los microscopios. "La persona que los orientó sabía muy bien lo que estaba hurtando. Vamos a llegar a quién lo ocasionó y que nadie politice esto. La educación no se puede usar para eso. Nos duele la UDO y van a contar con mi persona y el gremio estudiantil unido".

Sucre / Corresponsalía