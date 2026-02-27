Flota gran escala de Arismendi y Valdez comienza operaciones en la primera semana de marzo

La flota artesanal a gran escala o flota de altura de Paria, que incluye a los pescadores de El Morro y Güiria en Valdez, en el estado Sucre, iniciará operaciones en la primera semana de marzo, luego de haber alcanzado un acuerdo con el gobierno para el surtido de combustible.

Liliana Tineo, vocera del Consejo de Pescadores (Conppa) Península de Paria, informó que las embarcaciones se abastecerán con 80 mil litros mensuales de combustible subsidiado, que les permitirá hacer tres campañas: dos en aguas internacionales y otra en la marina del país.

Agradeció el interés y la atención de las autoridades, encabezadas por el ministro de Pesca, Juan Carlos Loyo, y la gobernadora Jhoanna Carrillo, que se dispusieron a diligenciar para lograr que se inicien las operaciones y que la flota pueda contribuir a la economía local y al sustento de muchas familias.

Tineo reconoció que 2025 fue un año de total parálisis de la flota, pero que 2026 comenzó “con buen pie” porque los pescadores cuentan con la garantía de la faena.

Precisó que la cuota de abastecimiento abarca a la flota de El Morro en Arismendi, 45 barcos y ocho más de la flota de Güiria en el municipio Valdez, que están operativas y aptas para salir a faenar en alta mar.

La salida se está organizando para salir en la primera semana de marzo, con la proyección de tres campañas.

Agregó que se comprometieron a proveer 2,5% de la producción a las instituciones públicas, como parte de un acuerdo con el gobierno.

Crecimiento

Wilmer Lugo, también vocero del Conppa, informó que adelantan conversaciones con una empresa privada, con la posibilidad de empacar y procesar parte de la producción que traigan a puerto.

Señaló que la propuesta del gremio se basa en la mejora de la flota y de las exportaciones, para que se dé una relación ganar-ganar.

Reconoció que apenas están en conversaciones, pero esperaban que la empresa concrete que se va a ejecutar finalmente.

Sucre / Corresponsalía Carúpano