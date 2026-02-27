Retiraron grillete electrónico a Freddy Superlano tras hacerse efectiva su libertad plena

Este viernes le fue retirado el grillete electrónico al líder opositor venezolano Freddy Superlano, tras su excarcelación el pasado 9 de febrero. Así lo dio a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Hoy, luego de casi 19 meses, recuperamos nuestra libertad, la que nos quitaron por pensar distinto y defender nuestras convicciones, y que en ningún momento dudaría en seguir defendiendo", dijo el dirigente de Voluntad Popular al pie del audiovisual.

Superlano agregó que ahora, desde la libertad, trabajará "para que otros compañeros, amigos, civiles y militares puedan ser liberados también".

Con dicha acción, el exdiputado recibe oficialmente su libertad plena, al ser beneficiado por la Ley de Amnistía aprobada recientemente por la Asamblea Nacional.

Caracas / Redacción web