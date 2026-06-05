Sucrenses deberán pagar tarifas del gas doméstico ajustadas a la tasa del Banco Central de Venezuela

La empresa Sucre Gas publicó esta semana las nuevas tarifas del combustible doméstico en la entidad, con este aumento quedaron exonerados los habitantes de Cumaná, Cruz Salmerón Acosta y Bolívar.

Los nuevos precios van desde 1,50 dólares para la bombona de 10 kilogramos, $2,52 para la de 18 Kg; $3,92 para la de 27 Kg hasta $5,23 para la de 43 kilos. Todos indexados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Igualmente, se publicó la tabla de la tarifa comercial: $5,92 la de 10 Kg, $10,65 la de 18, $15,98 la de 27 Kg y $25,40 la de 43 Kg.

Descontento

Tras el anuncio, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Luis Martínez, habitante de Playa Grande, rechazó la medida, porque además de tener que pagar más por el transporte ahora suman lo del gas. “No dieron aumento como tal del salario, pero sí de las tarifas de los servicios y entonces para quién es el aumento”.

Petra La Rosa, otra usuaria de San Martín, dijo que en su casa se compran tres bombonas de 10 kilos, cuando toca en el cronograma, por lo que les tocará pagar casi cinco dólares a la tasa oficial. “Y me pregunto, y si no los tenemos en ese momento qué hacemos”.

Pedro Rodríguez, usuario de Canchunchú, dijo que se trata de un incremento injusto con la situación que se vive con los alimentos, que también están anclados al dólar. “Pero el caso es que se trata de un aumento inoportuno, teniendo en cuenta que la producción petrolera está disparada y ahora resulta que tenemos que pagar más por todo”.

Sucre / Yumelys Díaz