Sucre | Sistema de Orquestas y Coros de Bermúdez abrió proceso de captación

El Núcleo Bermúdez, en el estado Sucre, del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, anunció un proceso de captación de pequeños y jóvenes en sus diferentes programas y modalidades.

De acuerdo con la información aportada desde el núcleo, se trata de validar uno de los grandes alcances, desde el punto de vista musical y académico de la institución, al ofrecer expansión y proyección a una amplia gama de ritmos y géneros y contribuir con la consolidación de bandas de jazz, rock sinfónico, música afroamericana, latinoamericana y caribeña.

Entre los programas está el Académico Coral, que promueve la incorporación de niños y jóvenes que, usando la voz como instrumento, abre una gama de posibilidades de desarrollo individual y colectivo, contribuyendo con su crecimiento artístico, humanístico e intelectual.

Valores

Asimismo, el Programa Alma Llanera para enaltecer valores culturales autóctonos del país y dar a conocer las costumbres propias de las regiones, por medio de la ejecución de instrumentos típicos.

El programa cuenta con la participación de cultores que, junto a los docentes del Sistema, profundizan en las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la música venezolana, lectura de partituras y promoción del enorme bagaje cultural con el que cuenta nuestra nación.

También cuentan con el Programa Académico Orquestal, basado en un proceso de enseñanza-aprendizaje de la práctica colectiva e individual de la música. Está dirigido a niños y jóvenes.

Y finalmente, el Programa de Iniciación Musical, para favorecer el acercamiento directo de niños, jóvenes y adultos al mundo orquestal y coral, respetando su fase cognitivo-emocional y contribuyendo con su desarrollo de manera integral.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano