Canadá evalúa reabrir su embajada en Venezuela tras envío de misión diplomática

El Gobierno de Canadá se encuentra evaluando la reapertura de su embajada en Venezuela y el eventual regreso de su personal diplomático a Caracas, según reveló un informe de la agencia de noticias Bloomberg.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá (Global Affairs Canada), la administración norteamericana continúa analizando de cerca la evolución del contexto político en el país caribeño. El objetivo central de este monitoreo es determinar si existen las "condiciones adecuadas para el restablecimiento de una presencia diplomática física de forma permanente".

Según El Nacional, como parte de este proceso de diagnóstico, Ottawa ha comenzado a realizar visitas oficiales periódicas a territorio venezolano. De hecho, fuentes cercanas al asunto confirmaron que una delegación de dos funcionarios canadienses viajó recientemente a la capital venezolana con el propósito de inspeccionar el estado de las instalaciones de su sede diplomática.

Realidad

A pesar de que Canadá no cuenta con diplomáticos acreditados en el país desde el año 2019 -período en el que se suspendieron las operaciones presenciales debido a la negativa de visados y al desconocimiento del ejecutivo local-, la infraestructura institucional no ha sido desmantelada.

Al respecto, y de acuerdo con EFE, la directora general para Suramérica y Asuntos Hemisféricos de la cancillería canadiense, Wendy Drukier, aclaró ante un comité parlamentario que la embajada nunca fue clausurada formalmente. En la actualidad, la oficina se mantiene operativa y bajo resguardo gracias al trabajo de un grupo reducido de empleados locales.

La posible normalización de los lazos bilaterales avanza con cautela, sujeta a que las autoridades venezolanas otorguen las debidas acreditaciones y las garantías jurídicas necesarias para preservar la seguridad de los futuros funcionarios.

Toronto / Redacción Web