Reportan condición estable del preso político José Breijo tras diagnóstico de derrame pleural

El preso político venezolano-uruguayo José Breijo permanece ingresado en el Hospital de Clínicas Caracas bajo estricta observación médica, luego de ser diagnosticado con un derrame pleural severo. La afección pulmonar compromete gravemente su capacidad respiratoria, según reportaron defensores de derechos humanos.

En declaraciones exclusivas ofrecidas a Caraota Digital, el periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, detalló que el estado de salud de Breijo es actualmente "estable", aunque su cuadro clínico sigue siendo delicado.

«Sufre de derrame pleural; es decir, una afectación muy fuerte con el tema respiratorio y los pulmones. Debe seguir hospitalizado y continúa con asistencia mecánica respiratoria», precisó el activista.

Condiciones de reclusión

Rojas vinculó de forma directa el deterioro físico de Breijo con las condiciones de reclusión a las que estuvo sometido. Aseguró que los padecimientos actuales son consecuencia de «los tratos crueles e inhumanos sufridos en la cárcel de Tocuyito», centro penitenciario donde permaneció recluido de manera injusta durante dos años tras ser acusado de presunto terrorismo.

El traslado a un centro asistencial privado se logró tras una intensa jornada de presión ciudadana. Inicialmente, el tribunal de la causa autorizó su movilización al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño; sin embargo, ante la crisis de insumos y servicios que atraviesan los centros de salud públicos del país, sus allegados optaron por ingresarlo en Clínicas Caracas.

Debido a que Breijo posee la doble nacionalidad, el Consulado de Uruguay en Venezuela mantiene un monitoreo constante sobre su caso. Organizaciones de la sociedad civil confirmaron a diversos medios digitales que el cónsul uruguayo realiza visitas consulares diarias al paciente, brindándole la debida protección institucional como ciudadano de ese país.

Medida

Pese a su estado de salud, sobre Breijo aún pesa una medida cautelar de arresto domiciliario ("casa por cárcel"). Ante esta situación, el Frente Norte de Caracas exigió formalmente al Tribunal Segundo de Terrorismo que emita la boleta de excarcelación definitiva.

«El tribunal debe girar la instrucción de libertad plena porque él no cometió ningún delito», aseveró Rojas, quien además aprovechó la oportunidad para denunciar penalmente que uno de los funcionarios policiales implicados en el arresto arbitrario de Breijo se apropió ilegalmente de su apartamento residencial.

Caracas / Redacción Web