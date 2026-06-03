Anzoatiguense Javier Gómez fue el JMV de un evento de sóftbol en Estados Unidos (+Fotos)

El anzoatiguense Javier "La Máquina" Gómez se erigió como el Jugador Más Valioso (JMV) de la Gran Final de la Liga Roberto Clemente de Sóftbol, que se disputó recientemente en Estados Unidos.

El pelotero, otrora miembro de Tuncas de Cantaura en certámenes orientales, fue JMV después de destacar al máximo en el duelo decisivo en el que su club Junco Jays se impuso 9-7 sobre Moca Scott.

El compromiso por la corona de torneo, que reunió a atletas de la categoría máster, se efectuó en el Humboldt Park, ubicado en Chicago, Illinois.

Aporte con el madero

Gómez sobresalió en el tope por la diadema, porque triplicó en cinco turnos y empujó tres carreras, para erigirse como el baluarte de su equipo en ese cotejo en el que no hubo margen para errores.

Fue una labor ofensiva brillante que lo hizo resaltar en una nómina plagada de deportistas nacidos tanto en Estados Unidos como en Canadá. El elenco también contó con atletas provenientes de República Dominicana.

Gómez, oriundo de Cantaura, municipio Pedro María Freites, alzó el trofeo junto con el resto de sus compañeros y también se hizo merecedor de un anillo, pieza de joyería exclusiva para aquellos que han ayudado a sus conjuntos a titularse en este tipo de citas.

Puerto La Cruz / Joseph Ñambre