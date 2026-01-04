domingo
Sucre retoma la normalidad en medio de denuncias por una ola especulativa

enero 4, 2026
Las principales ciudades de la entidad retoman su ritmo luego de lo ocurrido este fin de semana/ Foto: Cortesía Otto Irazábal

El estado Sucre amaneció este domingo en completa calma y con poca actividad comercial, tanto en Cumaná como en Carúpano, sus principales ciudades.

Algunos grupos familiares aprovecharon el día para ir a la playa y otros tantos se recluyeron en sus hogares, a la espera de noticias y cambios sobre la situación en Venezuela.

En Cumaná, la empresa Naviarca informó sobre actividades normales y zarpes sin problemas a Araya y a Nueva Esparta en sus horarios ya establecidos.

También circularon en redes sociales quejas de cumaneses por los altos precios de los alimentos en algunos abastos y supermercados de la ciudad.

En una de las denuncias se reseñaba que el precio de la carne de res subió a 25 dólares y el medio cartón de huevos a $10.

En un contacto especial con Sucre Radio, el alcalde de Carúpano, Julio Rodríguez, anunció que coordinan acciones para reactivar el sector comercial a partir de este lunes y garantizar la seguridad ciudadana, ante la desestabilización.

"De acuerdo con las directrices establecidas, hacemos un llamado a los comercios dedicados a la venta de alimentos, productos de higiene personal y medicamentos para que no especulen y así garantizar la tranquilidad de los consumidores".

Advirtió que si se reactiva la actividad comercial y hay especulación, tomarán "medidas contundentes".

Sucre/ Corresponsalía

