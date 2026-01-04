Sucre retoma la normalidad en medio de denuncias por una ola especulativa

El estado Sucre amaneció este domingo en completa calma y con poca actividad comercial, tanto en Cumaná como en Carúpano, sus principales ciudades.
Algunos grupos familiares aprovecharon el día para ir a la playa y otros tantos se recluyeron en sus hogares, a la espera de noticias y cambios sobre la situación en Venezuela.
En Cumaná, la empresa Naviarca informó sobre actividades normales y zarpes sin problemas a Araya y a Nueva Esparta en sus horarios ya establecidos.
También circularon en redes sociales quejas de cumaneses por los altos precios de los alimentos en algunos abastos y supermercados de la ciudad.
En una de las denuncias se reseñaba que el precio de la carne de res subió a 25 dólares y el medio cartón de huevos a $10.
En un contacto especial con Sucre Radio, el alcalde de Carúpano, Julio Rodríguez, anunció que coordinan acciones para reactivar el sector comercial a partir de este lunes y garantizar la seguridad ciudadana, ante la desestabilización.
"De acuerdo con las directrices establecidas, hacemos un llamado a los comercios dedicados a la venta de alimentos, productos de higiene personal y medicamentos para que no especulen y así garantizar la tranquilidad de los consumidores".
Advirtió que si se reactiva la actividad comercial y hay especulación, tomarán "medidas contundentes".
Sucre/ Corresponsalía