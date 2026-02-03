Sucre | Ministerio de Obras Públicas mantiene despliegue de inspecciones y atención en los municipios Valdez y Andrés Mata

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el estado Sucre, informó a través de su Dirección de Información y Comunicación, que el organismo cumple una agenda de trabajo, que incluye inspecciones de obras, así como la atención a las familias afectadas por las lluvias en Macuro.

En el municipio Andrés Mata, el ente se desplegó en una jornada de inspecciones en la Casa de los Abuelos “Doña Juana Bautista Mata”, el liceo José Francisco Bermúdez, la iglesia San José y la Casa de la Cultura “Inés Subero Pérez”, para hacer informes de infraestructura que serán elevados a instancias del gobierno central.

Atención

En el caso del municipio Valdez, el MOP canalizó la entrega de materiales de construcción y equipos que serán enviados a la población de Macuro, para reforzar la atención social, tras la situación de emergencia a raíz de las torrenciales lluvias.

El MOP mantiene un despliegue, junto con los gobiernos regional, municipal y el circuito comunal Macuro, en materia de mantenimiento, limpieza y remoción de escombros, lodo y material pétreo.

El gobierno nacional ha apoyado a las familias de Macuro con suministro de agua, alimentos y enseres.

Con el material de construcción, accesorios e insumos recibidos se procederá a la rehabilitación de espacios, como la escuela y viviendas, entre otros.

Sucre / Corresponsalía Carúpano