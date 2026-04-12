Sucre | Incendio de gran magnitud afectó un edificio en la avenida Bermúdez

Un incendio de gran magnitud se registró el pasado jueves 9 de abril en la avenida Bermúdez de la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre, dejando severos daños en la estructura de tres pisos del supermercado Altunsa.

Según se conoció, las llamas consumieron el área de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, afectando de manera significativa el establecimiento comercial y unos 14 apartamentos que albergaba el edificio. La intensidad del fuego obligó a redoblar esfuerzos para contener su propagación.

Presuntamente, dichos espacios eran utilizados como depósitos de materiales inflamables, lo que habría contribuido a la rápida expansión de las llamas.

Sucre / Redacción web