Sucre | Entes educativos en tres municipios mantendrán horario especial por la emergencia hídrica

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná, Gregory Quijano, informó que se mantendrán los esquemas de horario de labores en las instituciones educativas de los municipios Bolívar, Cruz Salmerón Acosta y capitalino, debido a la emergencia hídrica que se viene presentando con la represa Turimiquire.

Quijano precisó que la decisión se ratificó después de una reunión con el director del Centro para la Calidad Educativa en la entidad, Luis Eloy Pérez Serra, quien atendió al gremio afiliado a la Federación Venezolana de Maestros (FVM) por denuncias sobre una extensión de los horarios.

Al parecer, directores de centros educativos llamaron a trabajar completo, pese a la emergencia hídrica, lo cual fue aclarado con el director Pérez Serra, quien se comprometió a dar las instrucciones para que se aclare la situación.

Esquema

Hasta ahora se mantiene el esquema de tres días a la semana, con dos días para atención directa a los estudiantes y otro para acciones de evaluación y administrativas por parte de los docentes, en los tres municipios.

El horario especial se mantendrá hasta tanto se resuelva la emergencia o se derogue el decreto que se dictó por la misma. “Va a direccionar a aquellas instituciones donde se malinterpretó el mensaje para que los directores retomen la orientación y el acuerdo con las organizaciones sindicales”.

Durante la reunión también se tomó la decisión de reactivar la comisión de evaluación y seguimiento de la contratación colectiva, con el fin de dar solución a problemas que se vienen presentando en los centros laborales de la entidad.

Sucre/ Yumelys Díaz