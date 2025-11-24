Sucre | En Bermúdez votaron por 168 proyectos priorizados para las 24 comunas

En el municipio Bermúdez del estado Sucre, votaron este domingo por 168 proyectos priorizados, como parte de la Cuarta Consulta Comunal Nacional.

Durante la jornada, promovida desde el gobierno central, se presentaron siete proyectos por cada una de las 24 comunas que conforman el territorio, para totalizar los 168 planes.

La mayoría de las propuestas se centraron en las áreas de servicios públicos y proyectos productivos. Tal es el caso de la adquisición de camiones para la recolección de desechos sólidos, que se presentaron en la Comuna El Muco y Vecinas y Vecinos de Playa Grande.

Proceso cumplido

El alcalde de Bermúdez, Julio Rodríguez, resaltó que con el proceso se cumplió con la construcción de la gobernanza comunal. “El pueblo decide cuáles son sus proyectos de obras y juntos, estamos construyendo la gobernanza comunal, un nuevo modelo de gobierno democrático y participativo”, dijo.

El proceso de votación abrió a las 7 de la mañana en los centros de votación nucleados y se prolongó hasta las 6 de la tarde, sin incidentes y total paz.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano