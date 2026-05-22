Sintraudo solicita a gobernación que agilice construcción de techo nuevo en laboratorio de Ingeniería Química

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo), Ignacio Díaz, solicitó a la gobernación que agilice la construcción del nuevo techo del laboratorio de hidrocarburos del departamento de Ingeniería Química del Núcleo Anzoátegui.

Recordó que la estructura vieja fue removida el 7 de julio del año 2025 porque estaba en "pésimas condiciones", pero hasta la fecha no han colocado otra cubierta.

"Han hecho evaluaciones pero no han colocado un nuevo techo. Unos representantes de Petrocedeño, empresa que está apoyando la obra, vinieron, evaluaron y dijeron que está próximos a construirlo, pero no hay fecha. Queremos que agilicen el proceso", reiteró el sindicalista.

Trabajos

El secretario general de Sintraudo afirmó que gracias a convenios realizados con empresas como Chevron y Petrocedeño, en el departamento se logró la rehabilitación y dotación de al menos cinco salones y cuatro laboratorios más pequeños que el de hidrocarburos.

Sin embargo, Díaz apuntó que aún faltan áreas por reacondicionar para que el lugar funcione de forma óptima para los alumnos y profesores.

"Hacemos un llamado al gobernador para que asuma la responsabilidad que adquirió con básico e ingeniería, donde además prometió que estarían 100% iluminadas, pero hasta ahora no ha hecho nada en básico y en ingeniería química puso unas luminarias en el pasillo nada más. Sólo 20% de Ingeniería tiene electricidad", finalizó el dirigente.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez