Camilla Fabri va de «vuelta a su patria»: salió de Venezuela con hijos de Alex Saab

Este viernes 22 de mayo se conoció que Camilla Fabri salió de Venezuela rumbo a Italia junto con sus dos hijas pequeñas, el hijo mayor de su esposo Álex Saab y otras 10 personas, según declararon fuentes conocedoras del episodio a El País. El pasado 16 de mayo, Saab fue entregado por el gobierno interino de Venezuela a Estados Unidos por orden del Departamento de Justicia de dicho país.

«A diferencia de lo que se ha publicado en las últimas horas, fuentes oficiales desmienten que la familia haya sido deportada a Italia. Aseguran que ellos mismos se han comprado los billetes a Europa y que el plan es instalarse en los próximos días en Miami, donde permanece detenido Saab», indica el medio español.

La Fiscalía italiana acusó a Camilla Fabri de actuar como testaferro para canalizar fondos de origen ilícito provenientes de Venezuela, vinculados a la red de su esposo. Según la investigación, parte de los fondos desviados por Saab estaban destinados originalmente a ayudas para la población venezolana, entre ellas las bolsas Clap. El caso cerró en enero de este año.

Fabri declaró en su momento que «no hubo juicio, ni admisión de responsabilidad, ni culpabilidad, y por supuesto ninguna condena». Sin embargo, el medio local Corriere de la Sera reportó el 8 de enero que hubo un acuerdo de culpabilidad con una condena que oscila entre uno y dos años de prisión.

Así como su esposo, Camilla Fabri ejerció cargos públicos, estando al frente del Viceministerio de Comunicación Internacional y de la Gran Misión Vuelta a la Patria, y también recibió documentos de parte del gobierno venezolano. Su designación como viceministra de Comunicación Internacional quedó registrada en la Gaceta Oficial N° 43.141, con fecha del 3 de junio de 2025, donde quedó constancia de que la esposa del empresario colombiano es portadora de la cédula de identidad número V-36.893.134.

Caracas / TalCual