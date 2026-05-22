Pasaje urbano en Venezuela será indexado a 0,25 dólares desde junio

A partir del próximo 1 de junio, la tarifa del transporte público urbano en Venezuela quedará fijada en 0,25 dólares, equivalentes inicialmente a 140 bolívares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). El monto será ajustado mensualmente de acuerdo con la variación del tipo de cambio oficial.

La medida fue acordada durante una reunión del Órgano Superior del Transporte realizada en Caracas y encabezada por la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, tras encuentros sostenidos entre representantes del sector y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Transportistas agrupados en la Sala Situacional del Transporte y el Comando Intergremial habían solicitado la indexación de la tarifa ante el deterioro económico del sector y el incremento sostenido de los costos operativos. José Luis Trocel, secretario ejecutivo del gremio, aseguró que la prioridad es atender los problemas más urgentes que afectan el funcionamiento del servicio.

El nuevo monto representa un aumento significativo frente a la tarifa vigente y supera incluso el salario mínimo legal en Venezuela, que permanece congelado desde 2022.

Además de la indexación del pasaje, los transportistas solicitaron la creación de subsidios para estudiantes y adultos mayores, así como el suministro constante de combustible y la liberación de unidades retenidas desde 2024. Las autoridades informaron que estos planteamientos serán incorporados al denominado “Plan Reto Admirable 2026”.

Durante la reunión también se anunciaron créditos de hasta 800 dólares para transportistas, programas de regularización vehicular y medidas para fortalecer el acceso a insumos y repuestos, en un contexto donde cerca del 40 % de las unidades de transporte público se encuentran fuera de servicio por fallas mecánicas y falta de mantenimiento.

Puerto La Cruz / Redacción Web